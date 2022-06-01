Osman Nuri Küreli vefat etti

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli Osman Nuri Küreli(49) hayatını kaybetti.
Geçtimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Osman Nuri Küreli, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Osman Nuri Küreli’nin cenazesi bugün hastane morgundan alınarak Ulu Cami'de öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 08:07