Osmancık'a Orman işletme Müdürlüğü kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 3 orman işletme müdürlüğü kurulacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eflani ve Ovacık Orman İşletme Müdürlükleri kurulmasına karar verildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Orman İşletme Müdürlüğü'nün Osmancık'a hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Osmancık’a kurulmasını planladığımız Orman İşletme Müdürlüğü kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’ye teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı