Osmancık kalesinin etrafındaki parseller acele kamulaştırılacak

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık İlçesi için tarihi bir kararın resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Milletvekili Kaya, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, milletvekili olduğu günden beri Osmancık Kandiber Kalesi’nin etrafında dönüştürülmesi projesi ile ilgili gayret sarfettiğini hatırlattı. Özellikle yağışlı günlerde kalenin etrafından düşen kaya parçaları ve toprak kaymalarının ev ve işyerleri için tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Oğuzhan Kaya, düşen parçalar nedeniyle ilçe halkının mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Milletvekili seçildikten sonra Osmancık için elzem olarak gördüğü projelerden birinin de kale etrafının dönüştürülmesi olduğuna dikkat çeken Milletvekili Kaya, Osmancık Kandiber Kalesi etrafındaki binaların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamulaştırılması ve bu alanın yeşil alan olması kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile resmi gazete’de yayımlandığını açıkladı.

81 parseli kapsayan Osmancık için tarihi karar doğrultusunda ilçeye çok büyük bir yatırımın daha kazandırılacağına dikkat çeken Milletvekili Kaya, “Böylelikle Osmancığımız güzelleştirirken vatandaşlarımızı da mağdur etmeden kamulaştırma işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca, mülk sahiplerine milyonlarca liralık kamulaştırma bedeli de Bakanlığımız tarafından ödenecek” dedi.

Oğuzhan Kaya, “Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

(İHA)