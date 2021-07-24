Osmancık Köprüsü'nde silahlı çatışma!

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı.

Olay bugün 14.30 sularında Osmancık Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi köprüde karşılaşınca silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada S.Aksoy (35) ayaklarından vuruldu. Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından vurulan şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şahsın ise emniyete gidip teslim olduğu öğrneildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021, 15:50