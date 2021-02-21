Osmancık’ta bir köyde karantina kaldırıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çampınar köyü Merkez ve Pelitpınar Mahallesi'ndeki karantina uygulaması kaldırıldı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 10 Şubat 2021 tarihinde 10 gün süre ile karantinaya alınan Çampınar köyü Merkez ve Pelitpınar Mahallesi'nde uygulanmakta olan karantinanın bugün saat 18.00 itibariyle kaldırılmasını kararlaştırdı.

Konuya ilişkin olarak Osmancık Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Kaymakam Ayhan Akpay Başkanlığında, Kaymakamlık binası toplantı salonunda olağanüstü olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 10 Şubat 2021 tarihli ve 2021/05 sayılı Hıfzıssıhha Kararı ile ilçemize bağlı Çampınar köyü Merkez ve Pelitpınarı Mahallesi 10.02.2021 tarihi, saat 18.00 itibariyle 10 (on) gün süre ile karantina altına alınmıştı, Köy Karantinasının 20.02.2021 tarihi saat 18.00 itibariyle kaldırılmasına. Bu kararın bilgi için Çorum Valiliği ile gereği için İlçe Belediye Başkanlığına, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Özel İdaresine, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne ve Çampınar Köyü Muhtarlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

(İHA)