Osmanlı’dan günümüze bayramın vazgeçilmezi

Şekerci Hacı Ali’nin en iyi yaptığı iş olan şekerci ustalığına memleketinde devam etmek istemesi ve İskilip'e gelip Ganik Şekerleme’yi kurmasıyla başladı serüven.

1953 yılından bu yana, şekerin emekle işlendiği ve güvenle halka sunulduğu bir yer oldu Ganik Şekerleme.

Tatlılıkla gidilen bu yolda Ganik Şekerleme bugünkü modern, AR-GE çalışmalarını destekleyen, Avrupa standartlarındaki fabrika haline geldi. 70 yıla dayanan bu uzun yolda ağır adımlarla fakat emin adımlarla ilerlenerek Şekerci Hacı Ali'nin düşü gerçeğe dönüştürüldü.

Şu an Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 30 bin metrekare açık, 10 bin metrekare kapalı üretim alanıyla hizmet veren Ganik Şekerleme, 200’ün üzerinde lokum çeşidi ile Türkiye’nin tamamına ve 26 ülkeye ihracat yapıyor.

Günlük lokum kapasitesi 12 ton olan Ganik Şekerleme, % 100 pancar şekeri kullanılarak ürettiği lokumlarıyla Osmanlı’dan bugüne bayramların vazgeçilmez lezzeti olmaya ve genç nesile geleneksel ürünleri sevdirmeye devam ediyor.

(Advertorial)