Otizm Derneği’nde 23 Nisan kutlandı

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu(TSGP) tarafından Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

TGSP ‘nun yanı sıra CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulübü, Bilinçli Gençlik Kulübü, Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin Gönüllü abi ve ablalarının destek verdiği programda otizmli çocuklar doyasıya eğlendiler.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen,dernek bahçesinde yapmış oldukları etkinlikte çocukların kendilerine uygun ve ve bildikleri bir ortamda olmanın güveniyle annelerini hiç yormadan, tehlike yaşamadan gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

Programı organize eden gençlere de teşekkür eden Emine Çelen, “Otizmli çocuklarımızı unutmayan ve bu bayramın onlarında bayramı olduğunu kutlamaları için her türlü ortamı sağlayan kıymetli gençlerimizin emeklerine ve kocaman yüreklerine sağlık. Gençler bizim umudumuz. Hem otizmi bilen bir nesil olmaları gelecekte karşılaştıkları bu çocuklara bilinçli davranmalarını sağlayacak, hem de yanımızda olarak biz annelerin gözünü üzerinden ayrılamadığımız çocuklarımızın yanında olarak bizlerinde o anı yasamamıza büyük destek olacaklardır. Her zaman otizmin ve otizmlinin yanında ve farkında olan gönlü güzel gönüllü gençlerimize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.