Otizm Gönüllüleri Derneği’nden annelere özel kurslar

M.BURAK YALÇIN

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği, otizmli çocukların annelerine kurslar vermeye devam ediyor.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişimci Üretim Kooperatifi Başkanı Emine Çelen, bu kapsamda biçki dikiş ve psiko drama kursu açtıklarını belirterek, “Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği olarak, 2020-2022 yıllarında Sivil Toplumla İlişkiler Genel müdürlüğüne yazdığımız ve yürüttüğümuz projemizin geçtiğimiz günlerde kapanışını yaptık. Proje faaliyetlerimizin birçok otizmli çocuğumuza ve velilerimize dokunduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Bu aşamada annelerimiz den gelen talepler değerlendirilerek projemizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla dernek bünyesinde çeşitli kurslar açmaya karar verdik. Halen devam eden hayattan drama kursumuzun dışında, Milli Eğitim Müdürlüğüne yapmış olduğumuz müracaat ile ikinci kursumuz, yine annelere yönelik biçki dikiş kursu oldu” dedi.

Kursun açılabilmesi için yapmış oldukları protokol kapsamında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın bir overlok, iki adette dikiş makinası alındığını aktaran Emine Çelen, “Giyim kursumuz otizmli çocuk annelerine rehabilite oldu. Alınan makinalar hanımların daha hızlı öğrenip daha profesyonel dikiş dikmelerini kolaylaştırdı. Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün derneğimize görevlendirmiş olduğunu giyim hocamız ile eğitime başlayan annelerimiz, hem çocukların okulda olduğu saatleri daha kaliteli ve eğitsel geçiriyor, hem de çocuklarına ve kendilerine uygun fiyatlarla aldıkları kumaşlarla kıyafetler dikerek ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar” diye konuştu.

Giyim kursunun haftanın 4 günü dernek binasında kursların devam ettiğini ifade eden Çelen, “Bir gün gerçekleştirdiğimiz psiko drama eğitimimiz ile de otizmli çocuklarımız okullarında eğitim alırken biz de derneğimizde kendimizi geliştirme fırsatı bulmanın keyfini yaşıyoruz. Tamamen ücretsiz gerçekleştirdiğimiz eğitimlere katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne, Belediye Başkanlığına ve emeği geçen değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.