Otizmli çocuğun "motosiklete binme" hayalini polis gerçekleştirdi

Çorum'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında kurulan dilek ağacına, "En büyük hayalim motosiklete binmek" yazan otizmli Talha Özkes'in hayali, karne gününde polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İnkılap Ortaokulunda eğitim gören hafif otizmli öğrencilerin karne törenine katıldı. Polis ekipleri, törende özel öğrenciler Talha Özkes, Emirhan Çetinkaya, Aykut Okumuş ve Furkan Koçak'a karnelerini verdikten sonra trafik polisi motosikletini tanıttı.Kask takıp motosikletin gidonundan tutan öğrenciler, daha sonra trafik polisi eşliğinde okul bahçesinde tur attı. Ardından ekip otosu ile şehir tutu atan özel çocukların mutluluğu yüzüne yansıdı. Talha Özkes, en büyük hayalini gerçekleştirmekten dolu çok mutlu olduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. Okulun hafif otizmlilerle ilgilenen sınıf öğretmeni Didem Aksoy, AA muhabirine, polis ekiplerinin yaptığı sürprizle özel öğrencilerin karne sevincinin ikiye katlandığını söyledi.

Özel öğrencilerin özel ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Aksoy, "Farklılıklarıyla özel olan bu çocuklarla birlikte olduğum için çok mutluyum. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında dilek ağacı kurulmuştu. Öğrencilerimizden Talha Özkes, motosiklete binmenin en büyük hayali olduğunu yazmış. Biz de İl Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçtik. Polisimiz sağ olsun, hem bizim hem de öğrencilerimizin dileğini yerine getirdi. Etkinlik aynı zamanda bu özel çocuklarımız için karne hediyesi oldu." dedi.

(AA)