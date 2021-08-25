Otizmli çocuklar aileleri ile Şile’de kamp yaptı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da otizmli çocuklar ile aileleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile Engelli Kampı’nda bir hafta boyunca tatil yapmanın heyecanını yaşadılar.

Yaptıkları kampla ilgili açıklama yapan Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, Şile Belediyesi’nin tesislerinde otizmli çocukların aileleri ile birlikte tatil yapmaları için imkan sunan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın organize ettiği kampa 20 aile ile birlikte 74 kişi katıldıklarını söyledi.

İstanbul ve ilçelerine hizmet veren Şile Engelli Kampı’nda ailelerin çocukları ile eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yaptığını aktaran Emine Çelen, “Otizmli çocuklarımız, spor etkinlikleri, çeşitli yarışmalar ve hergün farklı eğlence ve animasyon gösterilerine katılma fırsatı buldular.Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Şile Engelli Mampı çalışanlarının güleryüzü ilgi ve alakaları gerçekten kendimizi özel hissetmemize vesile oldu. Kampın farklı ilden katılan ilk misafirleri olmanın da ayrıcalığını yaşadık” dedi.

Çelen, kampa giderken araç desteği sağlayan Çorum Belediyesine, Merzifon Belediyesine ve dönüşte araç tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve kampa gitmelerine vesile olan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a da teşekkür etti.