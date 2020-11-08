Otizmli çocuklar bu proje ile hayata tutunacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği tarafından hayata geçirilecek olan Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. 69 bin lira bütçeli ile otizmli çocuklar, eğitim programlarıyla sosyal hayata adapte edilecek.

Otizmli çocukların farklı branşlarda eğitim alarak günlük işlerini ailelerinden destek almadan yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan projenin tanıtım toplantısına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve bazı il genel meclis üyeleri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, otizmin bilinen tek tedavisinin eğitim olduğunu, bu nedenle eğitim içerikli proje hazırladıklarını söyledi.

Otizmli çocukları bulunan aileler olarak projeye hibe desteği verilmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Emine Çelen, "Çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlayacağı, sosyal gelişimlerini tamamlayacağı eğitim programı hazırladık. Projeyle ailelerimizi de rehabilite edeceğiz. Ailelere psikolojik danışmanlık, çeşitli terapi ve hareket eğitimleri vereceğiz. Proje hepimizin hayatına mavi ışık tutacak” dedi.

Destekten ötürü kendilerini artık daha güçlü hissettiklerini vurgulayan Çelen, "Artık, 'Çocuklarımız bizden sonra ne olacak?' sorusu benim için buğulanmaya başladı. Çocuklarımız imkân sunulduğunda gelişime açık. Devletimiz, cumhurbaşkanımız, valimiz, milletvekillerimiz bize fırsatlar yarattı. Allah bize destek olanlardan razı olsun” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dezavantajlı grupların desteklenmesine önem verdiğine belirterek, "AK Parti iktidarları döneminde yalnızca otizmli değil, bütün çocuklara destek olundu. Nerede bir kardeşimiz varsa, nerede engelli yavrumuz varsa onu topluma kazandırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Bu çocuklar hepimizin” ifadelerini kullandı.