Otizmli çocuklar spor aletlerine kavuştu

FATİH BATTAR

Tokat CHP Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın girişimleriyle Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ne açık alan spor aletleri kazandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gönderilen aletler Çorum Belediyesi ekipleri tarafından derneğin bahçesine kuruldu. Çocuklar spor aletleri hem spor yaptı, hem de gönüllerince eğlendi.

Spor aletlerinin tadını çıkaran çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Desteklerinden dolayı Tokat CHP Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen; “Geçtiğimiz haftalarda derneğimizi ziyaret ederek çocuklarımıza açık alan spor aletleri hediye etmek istediğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın girişimleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, derneğimize çeşitli açık alan spor aletleri gönderdi. Bu spor aletlerinin kurulumu Çorum belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünce yapıldı. Çocuklarımızın dernekte spor yapıp, vakit geçirebilmeleri için çok iyi oldu. Çocuklarımız için tedavi niteliği taşıyan sporu artık güvenli bir ortamda derneğimizde yapabilmeleri hem biz aileleri hemde otizmli çocuklarımızı çok mutlu etti. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çorum Belediyesi’ne duyarlılıkları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.