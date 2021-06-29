Otizmli Talha’dan Vali Çiftçi’ye müzik dinletisi

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti. Ziyarette 27 enstrüman çalabilen otizmli Talha Ekinci, uduyla müzik dinletisi sundu.

Vali Çiftçi’ye ziyarette Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım ve Yenilyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray da eşlik etti.

Ziyarette Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi olan ve 27 tane enstrüman çalabilen Talha Ekinci, uduyla Vali Çiftçi ve beraberindekilere müzik dinletisi sundu.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen de Çiftçi’ye ziyarette derneğin faaliyetleri ve yeni kurdukları kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu zamana kadar desteklerinden dolayı Çiftçi’ye teşekkür eden Emine Çelen, “Valimiz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyleyerek sahipsiz olmadığımızı bir kez daha hissettirdi. Ziyaretlerinden ve otizmli çocuklarımıza ve ailelerine karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.