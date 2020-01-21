Çorum Belediyesi tarafından oto pazarında yapılan düzenlemeler beğeni topluyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, oto pazarında yaptıkları çalışmalarla Çorum’a yakışır bir pazar kazandırdıklarını söyledi.

İkinci el otomobil ve ticari araç alım satımının merkezi olan oto pazarında yaptıkları asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının oto alım satım esnafını memnun ettiğini vurgulayan Başkan Aşgın, "Yapacak çok işimiz var. Seçim zamanı taahhüt ettiğimiz tüm projelerimizle birlikte bazı yarım kalan projeleri tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çorum için aşkla çalışıyoruz" dedi.



’Oto pazarı canlandı’

Oto pazarına asfalt taleplerinin uzun zamandan beri olduğunu, Halil İbrahim Aşgın’ın başkan seçilmesiyle çalışmaların hızlandığını ifade eden Çorum Oto Galericiler Odası Başkanı Fahri Yandık, "Belediye Başkanımızın talimatıyla oto pazarımızın asfaltı hemen yapıldı, çizgileri çekildi. Düzenli olması, asfalt yapılması, çizgilerin çekilmesi modern bir pazar yeri haline gelmesini sağladı. Pazar halkı ve yereldeki esnafımız yapılan bu çalışmadan çok memnun. Pazarın derlenip düzenlenmesi ile dışarıdan gelen esnaf sayısı da arttı. Çorum’un ikinci el oto pazarı canlandı." diye konuştu.

Pazarın düzenlenmesi ile bir eksiklerinin kalmadığını ifade eden Fahri Yandık, yapılan bu güzel hizmete ufak bir dokunuşla daha da güzel bir hal alabileceğini belirterek Başkan Aşgın’dan bir talepte bulundu. Pazardaki araç park yerlerin numaralandırılması isteyen Yandık, bu sayede satıcı ile müşteri arasında iletişimin kolaylaşacağına inandıklarını belirtti.





’Esnaf düzenlemeden memnun’

Ankara’da galericilik yaptığını söyleyen Hasan Cesur adlı esnaf, "Çorum’a araç alıp satmak için geliyorum. Eskiden de geliyordum. Ama pazarın yeni halini çok beğendim. Ankara’da bile şu anda böyle bir pazar yok. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Önceden asfalt olmadığı için toz ve çamur oluyordu. Şimdi asfaltı yapılmış, çizgileri çizilmiş. Çorum’a yakışır bir pazar olmuş." şeklinde konuştu.

Çorum oto pazarının temiz ve düzenli olduğunu söyleyen Ramazan Gündüz de Ankara’da esnaflık yaptığını ve oto pazarının önceki halini de bildiğin belirterek "Burası önceden toz topraktı. Şimdi çok güzel bir pazar olmuş. Asfaltı, çizgileri gayet güzel olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.