Oto Pazarı’nda pandemi arası

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İkinci el otomobil piyasasının Çorum’daki kalbi konumunda olan Açık Oto Pazarı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeniden kapatıldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle önceki gün Oto Pazarı kurulmadı. Edinilen bilgilere göre, kısıtlama tedbirleri sona erinceye kadar pazarın kapalı kalmaya devam edeceği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere, salgının Türkiye’de ilk olarak yayılmaya başladığı Mart ayında kapanan Oto Pazarı, 29 Mayıs’ta yeniden açılmıştı. Daha sonra Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın düzenlendiği haftalarda da kısa bir mola veren pazar, Aralık ayına kadar aralıksız kurulmuştu.

OTOMOBİL-SEVERLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

OTOPARK Otomobil Köşemize konuşan sektör temsilcileri, ikinci el otomobil piyasasında sıkıntı yaşanmaması için Oto Pazarı ile ilgili de çözüm geliştirilmesini istediler.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Çorumlu otomobilseverler ise, “Sebze-meyve pazarlarının kurulmaya devam ettiği bir ortamda, yoğunluğun daha az olduğu oto pazarının da kurulmasını istiyoruz” diye konuştular.

Hafta içi uygun bir gün belirlenmesi halinde Oto Pazarı’nın yeniden açılabileceği görüşünü savunan vatandaşlar, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildiği müddetçe oto pazarında herhangi bir risk yaşanmaz” diyerek mevcut tedbir kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 20:13