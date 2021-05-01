Oto tamirci esnafı aç-kapa yapabilecek

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sanayi esnafı için yeni kararlar aldı.

Hıfzıssıhha Kurulu, 29 Nisan’da başlayan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren otomobil, traktör, tır tamircileri vb. İşyerlerinin zorunlu hallerde aç-kapa yapabileceğini açıkladı.

Konu ile ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada; “Otomobil, traktör, tır tamircileri vb. işyerlerinin kapalı olmasına, çok acil ve zorunluluk olan özel hallerde kolluk birimlerinin gözetiminde bir kaç saatliğine işyerlerini acil durumun giderilmesine esas olmak üzere aç-kapa yapılabilmesine karar verilmiştir.” denildi

Alınan karar ile ayrıca Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren imalathane statüsündeki marangoz, demirci vs. yerleri kısıtlama süresince faaliyetlerine devam edebilecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 18:52