Oto Tamirciler Esnaf Odası, 321 kişiyi belge sahibi yaptı

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası, ÇESOB işbirliği ile üyelerini uluslararası meslek standartlarına uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne kavuşturmaya devam ediyor. Oda tarafından bugüne kadar toplamda 321 kişi belge sahibi yapıldı.

Küçük Sanayi Sitesi’nde Güven Rot Balans ve Ray Oto’da gerçekleştirilen uygulamalı sınavda oda üyesi esnafına moral ve motivasyon vermek için Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun da hazır bulundu.

Arif Belgelendirme tarafından uygulamalı ve yazılı sınav sonucu verilen uluslararası meslek standartlarına uygun belge için son yapılan sınava ise 80 kişi katılım gösterdi.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, belge sahibi olmak isteyenlerin odaya başvurmalarının yeterli olacağını söyledi.

Uzun, uygulamalı sınav için işyerlerinin kapısını açan Güven Rot Balans Sahibi Niyazi Bulut ve Ray Oto Sahibi Rüstem Çubuk’a teşekkür etti.

Bu arada Arif Belgelendirme Değerlendirici Hoca Zeki Uygun ve Saha Sorumlusu Ramazan Koçak ile birlikte ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret eden Oda Başkanı Necmettin Uzun, yazılı sınav için Birliğin kapısını açan Recep Gür’e ayrıca teşekkür etti.

Uzun, belge sahibi oda üyelerini tebrik ederken, belgelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, tüm esnafa da hayırlı işler ve bol kazanç diledi.