Otobüs ihalesini BELTAŞ aldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından toplu taşıma hizmeti verecek 64 adet araca 29 adet otobüs hattında rotasyonlu olarak 10 yıl (120 Ay) süre ile kiraya verilme ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleye tek firma katıldı. İhaleye Beltaş A.Ş adına Erhan Acar teklif sundu. Her bir araç için aylık 100 tam kontör üzerinden gerçekleştirilen ihalede BELTAŞ, 105 tam kontör teklif sundu. İhale onaylanırsa BELTAŞ 64 araç için aylık 105 tam kontör ödeme yapacak.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 14:37