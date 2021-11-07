Otobüs kaptanı kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum'dan memleketi Yozgat'a gitmek isterken aniden fenalaşarak, yere yığılan Mehmet Abbasoğlu (54), kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere otobüs kaptanı olduğu öğrenilen Abbasoğlu, Osmancık Caddesi'nde aniden fenalaştı. Yere yığılan adama ilk müdahaleyi caddeden geçen vatandaşlar yaptı. Otobüs kaptanı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Abbasoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Merhumun cenazesi memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021, 19:07