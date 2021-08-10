Otobüs kazalarının ardından denetimler de arttı

FATİH BATTAR

Son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Çorum’da Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yaptı.

Son günlerde Türkiye’de yaşanan otobüs kazalarına dikkat çeken ekipler, yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarırken, şoförlere de "Kurallara uyalım, uykumuz gelirse tereddüt etmeden dinlenme yerine otobüsü çekelim. 50 tane can taşıyorsunuz. Sorumluluğu size ait." diyerek uyarıda bulundu.

Denetime bizzat katılan Çorum İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, Çorum'da 7 ayda 25 bin otobüsün denetlendiğini ve denetimlerin kaza sayılarına yansıdığını aktardı.

Denetimler sayesinde Çorum’da kaza sayılarında büyük düşüş olduğunu ifade eden Demir; “Son günlerde denetimlerimizi daha da artırdık. Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilave bir ekip daha görevlendirdik. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Otobüsteki yolcuların da mutlaka emniyet kemeri kullanması gerekir. Emniyet kemeri olası bir kazada yaşama şansını yüzde 40 artırıyor. Onun için lütfen emniyet kemerlerini takalım. Gerekirse birbirimizi nazikçe uyaralım. Emniyet kemeri ve maske bizim için olmazsa olmaz. Otobüste yolculuk boyunca emniyet kemerlerini açmayalım." şeklinde konuştu