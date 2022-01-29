Otobüs şoför adayları ve meslek elemanları mülakata girdi

Çorum Belediyesinin BELTAŞ bünyesinde toplu taşımada çalıştırılmak üzere otobüs şoförü alımı için çıktığı iş ilanına müracaatta bulunan şoför adayları ve otobüs işletmeciliği personel adayları uygulamalı ve sözlü mülakata girdi.

Personel alımlarında her zaman aynı şeffaflık ve liyakat esasına dayalı uygulama sınavı ile en doğru kişiyi almak için gayret gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Liyakat bizim en çok dikkat ettiğimiz husus, şeffaflık da bir o kadar önem verdiğimiz bir konu. Bu sebeple daha önceki uygulamalarımız gibi tüm süreci şeffaf ve adil olan bir personel alımı daha yapıyoruz. Belediyemizin Şirketi olan BELTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 otobüs şoförünü ve 20 otobüs işletmeciliği personelini işe alacağız. Başvuruda bulunan 71şoför adayı ve 40 otobüs işletmeciliği personel adayını alanında uzman arkadaşlarımız uygulama sınavına tabi tutarak değerlendirdi. Daha sonra kriz yönetimi, iletişim ve sosyal becerilerinin değerlendirildiği bir sözlü mülakata tabi tutuldular. BELTAŞ Başkanımız ve Belediye Başkan Yardımcımız Lemzi Çöplü uygulamalı ve sözlü mülakat aşamalarında bizzat yer aldı” dedi

Uygulama ve sözlü mülakata giren 71 kişiden yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek puan ortalamasına sahip olan 30 kişi otobüs şoförü olarak, otobüs işletmeciliği meslek elemanı alanında mülakata girecek 40 kişiden 20 kişi otobüs işletmeciliği personeli olarak BELTAŞ bünyesinde işe başlayacak.

