Otobüslerde sivil polis dönemi

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da koronavirüs tedbirleri kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerini sosyal mesafe ve yolcu sayısı açısından denetliyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla virüsün bulaşma riskini azaltmak nedeniyle özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi.

Kararın ardından trafik polisi ekipleri de halk otobüslerini denetledi.

Uygulamaya katılan Trafik Şube Müdürlüğü’nden komiser Bünyamin Demir, şoförleri fazla yolcu almamaları noktasında uyararak, vatandaşı da bilgilendirdi.

‘SİZİN YARDIMINIZ OLMADAN BAŞARAMAYIZ’

Vatandaşın yardımı olmadığı sürece bu işin üstesinden gelemeyeceklerini belirten Komiser Bünyamin Demir, “Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği fazla yolcu almıyorsunuz. Vatandaş ısrar etse de. Vatandaşların yardımı olmadığı sürece bu işi başaramayız. Önemli olan sizin bize destek vermeniz. Siz bize destek verirseniz biz bu işi başarabiliriz. Böylece de hem sağlık personeli üzerindeki hem de kolluk güçleri üzerindeki baskı azalmış olur. Lütfen bize yardımcı olun” dedi.

‘HER OTOBÜSTE SİVİL TRAFİK POLİSİ VAR’

Her otobüse sivil bir trafik polisi görevlendirdiklerini ifade eden Demir, “Sabah ve akşam yoğunluğunda birer personel görevlendiriyoruz. Vatandaş gibi araca binip oturuyor. Yoğunluk olursa bize “Mimar Sinan’da şu durakta yoğunluk var” diye mesaj atıyor. Bizim trafik ekibimizde cezai müeyyideyi uyguluyor ve Hıfzısıhha ihlalinden dolayı 3 bin 292 TL ceza yazıyor. Her otobüsün içerisinde sivil trafik polisi var. Herkesten isteğimiz ihbar edin” diye konuştu.

Üç gündür yürütülen "gizli polis" uygulamasıyla otobüslerde aşırı yolcu taşımanın önüne geçildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 13:56