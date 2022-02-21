FATİH BATTAR

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

Kaza bugün Ankara yolu Greyder Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere sürücüsü öğrenilemeyen 19 EF 004 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği de yıkılırken, araç bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada araç sürücüsü otomobil içinde sıkışırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarırken, yaralı sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 19:10