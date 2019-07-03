'Otomobil Fabrikasını en çok ‘Çorum’ hak ediyor'

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, dünya otomotiv sektörünün devlerinden Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı otomobil fabrikasını en çok Çorum’un hak ettiğini söyledi.

Çorum’un otomotiv yan sanayisinin yanı sıra kalifiye eleman açısından otomobil fabrikasını kaldırabilecek bir şehir olduğunu vurgulayan Gür, “Bu yatırım Çorum’un yükselen ve büyüyen sanayisi için çok büyük bir fırsat olacak” dedi.

Gelecek bu yatırımla birlikte Çorum sanayisinin daha da büyüyeceğini ve güçleneceğini dile getiren Recep Gür, Çorum’un bölgenin yıldızı olmasının yanı sıra şehre yapılacak ulaşım yatırımlarının da hızlanacağını kaydetti.

Çorumlu STK’lar başta olmak üzere, siyaset ve bürokrasinin bu yatırımın Çorum’a kazandırılması için güçlü bir lobi oluşturması gerektiğinin altını çizen Gür, Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrikanın Çorum’un işsizliğine de merhem olacağını aktaran ÇESOB Başkanı Recep Gür ayrıca, bu yatırımın Çorum’a gelmesi için canla başla uğraşan Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’ya da teşekkür etti.