Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum'da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Yaya geçidinden motosikletle geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkarken, motosiklet sürücüsü ise yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar ve polis ekipleri yaparken, yaralı sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 13:35