Otomobil orta refüje devrildi : 3 yaralı

Sungurlu’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Delice yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer yolcular araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 bayan ve bir çocuk kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.