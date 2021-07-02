Otomobilin çarptığı sürücü yaralandı

FATİH BATTAR
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Çorum'da akşam saatlerinde Bahabey Caddesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı elektrik bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı öğrenilen bisikletli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünun durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 11:07