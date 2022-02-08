M.BURAK YALÇIN

Çorum’da bazı sağlıkçılar iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde sağlıkçılar adına konuşma yapan SES Çorum Şube Başkanı Didem Azapcı, “Oyalama değil hakkımızı istiyoruz” diyerek sağlık çalışanları olarak taleplerini açıkladılar.

Hastane önünde gerçekleşen eyleme CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Genel Sağlık İş Sendikası İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi ve sağlıkçılar katıldı.

“Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz” diyen SES Çorum Şube Başkanı Didem Azapcı, “Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta. Katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği bu günlerde yurttaşların sağlık sistemine ulaşımı engellenmektedir. Bu işlemeyen, sorun üreten sağlık sisteminin yükünü yine sağlık emekçileri çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzlukların sağlık emekçilerne yansıtılarak şiddet ve tacizlere maaruz bırakıldığını söyleyen Azapcı, “Hemen hemen her gün sağlık emekçileri ölümlere vatan sağlıkta şiddet ile karşı karşıya gelmelerine rağmen, güvenli işyerleri ve etkili-caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasası ise bakanlığın gündeminde dahi değildir” dedi.

Azapcı, taleplerini ise şöyle sıraladı: “Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi, eğitim durumu, hizmet yılı, meslei risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi, etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti öneleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması, sağlıktaki personel sayısınnı kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması, Kovid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı ölümcül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi, asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi, liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’lar ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi, özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması, sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bi kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 19:18