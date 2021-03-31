ÖYÇODER kuruldu

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Öksüz ve Yetim Çocuklara Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (ÖYÇODER) Çorum’da kuruldu.

Çorum genelindeki öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının desteklenmesi amacıyla kurulan derneğin başkanlığını Kadir Doğan üstlendi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak görev alan Kadir Doğan’ın kurucusu olduğu ÖYÇODER’in yönetiminde Rukiye Garip, Fatma Yılmaz, Fatih Atlı, Yusuf Bekir Ünel, Zerrin Buğlem Karapapak ve Adnan Eldem gibi isimler yer aldı.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda, eşya, yakacak ve öğrencilere kırtasiye yardımları ulaştıran Dernek, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Çorumlu hayır sahiplerinin bağışlarını muhtaç ailelere ulaştıracaklarını vurgulayan ÖYÇODER Başkanı Doğan, Ramazan Bayramı öncesinde öksüz ve yetim çocuklara bayramlık hediye etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.