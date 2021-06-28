ÖYÇODER’den yetim çifte destek

FATİH AKBAŞ

Öksüz ve Yetim Çocuklara Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (ÖYÇODER) öksüz ve yetim çocuklar ile gençlere yardıma devam ediyor.

Dernek son olarak iki yetim çiftin düğününün yapılmasını sağladı.

ÖYÇODER Başkanı Kadir Doğan dernek olarak her ikisi de yetim olan Şakir ve Büşra’nın düğünlerini yaptıklarını belirterek, “Yetim çiftimizin A’dan Z’ye herşeyini hayırseverlerimizin katkılarıyla alarak düğünümüzü gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah ömür boyu mutlu ve bahtiyar etsin” dedi. Doğan, hayırseverleri de derneklerine destek olmaya çağırdı.