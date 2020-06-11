OYUN TUTMADI

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Sudan bahanelerle Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi hedef alan mihraklar, Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile hüsrana uğradı. Ortaya koydukları asılsız iddialarla Vali Çiftçi’yi yıpratıp, hazırlanan kararnamede gidecekler listesine dahil ettirmeyi hayal eden çevrelerin hevesleri kursaklarında kaldı.

İçişleri Bakanlığı ‘Valiler Kararnamesi’ tamamlanarak, Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlandı.

Pandemi sürecinde Valiler Kararnamesi hazırlandığı duyumunu alan kimi çevreler, Çorum halkının sevgi ve saygısını kazanan Vali Mustafa Çiftçi’yi -tabiri caizse- ‘harcamak’ için harekete geçtiler.

Ortaya koydukları asılsız iddialarla Vali Çiftçi’yi yıpratıp, hazırlanan kararnamede gidecekler listesine dahil ettirmeyi hayal eden çevrelerin hevesleri kursaklarında kaldı.

Sudan bahanelerle Mustafa Çiftçi’yi hedef alan mihraklar, Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile hüsrana uğradı.

Sosyal mecrada yer alan art niyetli paylaşımlarla yıpratılmaya çalışılan Vali Çiftçi, eleştiri sınırlarını aşan iddia ve yorumları hoşgörü ve olgunlukla karşılayarak tevazu timsali bir mesaj paylaşmıştı.

Vali’nin mevcut görevinde kalmasını büyük bir memnuniyetle karşılayan Çorum halkı ise şehrin huzur ve gelişimi için gayret eden Çiftçi’ye destek mesajları yağdırarak görevinde başarı ve kolaylıklar dilediler.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 09:44