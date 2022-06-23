Öz Diyarbakır Sofrası 7.şubesini Çorum’da açtı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Jiyan Altın ve Burhan Balcı’nın yaptığı Öz Diyarbakır Sofrası, Samsun’daki 6 şubesinden sonra 7.şubesini Çorum’da açtı.

Karakeçili Mahallesi Kültür Sokak (Çorum park içi) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Öz Diyarbakır Sofrası, birbirinden lezzetli kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri ile Çorum’un yeni lezzet durağı olmaya hazırlanıyor.

‘Lezzet konusunda biz kendimize güveniyoruz’ diyen işletme sahiplerinden Jiyan Altın, Çorum’da Öz Diyarbakır Sofrası farkını herkesin göreceğini söyledi.

Öz Diyarbakır Sofrası olarak kaliteden ödün vermeden Çorum halkının damak tadına hitap eden lezzetlerle Çorum’un hizmetinde olduklarını belirten Altın; “Biz Öz Diyarbakır Sofrası olarak kendimize özgü bir markayız. Vali Kebabı, lahmacun, kebap çeşitleri ile iddialıyız. Çorum’un yeni lezzet durağı olacağız.” dedi

Samsun’da 30 yıldır bu işi yaptıklarını ve bir marka haline geldiklerini ifade eden Altın; “Samsun’da kebap, lahmacun ve pide üzerine 6 tane şubemiz var. 30 yıldır Samsun’da faaliyetteyiz. Dededen, babadan oğula 3 nesildir bu işi yapıyoruz. Samsun’da marka olduktan sonra şimdi 7.şubemizi Çorum’da Burhan Balcı’yla beraber açtık. Ailelerin çocuklarıyla birlikte hem lezzetlerimizi tadacağı hem de kafe bölümümüzde sohbet edeceği nezih bir ortam hazırladık. Lezzetimize güveniyoruz. Ustalarımızı Diyarbakır’dan, Gaziantep’ten ve Şanlıurfa’dan getirdik. Her biri alanında deneyimli ve lezzetine güvendiğimiz ustalar. 7-8 çeşit mezemiz var. Ayrıca Kebap bizim işimiz. Adana, İskender, Beyti, Ciğer Şiş, Tavuk Şiş, Saç Tava, Saç Kavurma yapıyoruz. Bunları makine kullanmadan zırhla yapıyoruz. Eti alıyoruz zırhla çekiyoruz. Vali Kebapı bizde çok popüler bir kebap. İçinde dört porsiyon et ürünü var. Patlıcanlı kebap, domatesli kebap, kiremit beyti, tavuk köfte, fındık lahmacun, kaşarlı pide yani fotoğraflık bir kebap.” ifadelerini kullandı.

Altın ve Balcı, Öz Diyarbakır Sofrası lezzetini tatmak isteyen herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.