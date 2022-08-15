Öz Lezzet ikinci şubesini Mimar Sinan’da açtı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Mustafa Özelçi’nin yaptığı Öz Lezzet Unlu Mamülleri dualarla açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 76 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Öz Lezzet’in açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Melüt Karakaya, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Disiplin Kurulu üyeleri Cemil Yavuz Aksu ve Kürşat Türker Ercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve çok sayıda davetli katıldı.

Buharaevler Mahallesi’ndeki şubesinden sonra ikinci şubelerini Mimar Sinan Mahallesi’nde açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Mustafa Özelçi, doğal ve ev yapımı ürünlerle Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

İşletme olarak unlu mamül ürünlerinde Çorum halkının en çok tercih ettiği firmalardan biri olduklarını ifade eden Özelçi, yıllar içinde ürün yelpazesini genişlettiklerini bugün hizmet verdiği iki şubesinde de onlarca ekmek, pasta, poğaça ve tatlı çeşidini müşterilere sunduklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022, 16:02