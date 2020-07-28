Özarslan Ticaret’te bayram fırsatları

RECEP MEBET

Ahmet Selim Özarslan’ın sahibi olduğu Özarslan Ticaret, Kurban Bayramı nedeniyle kampanya başlattı.

Kampanya hakkında bilgi veren Ahmet Selim Özarslan, “Regal marka derin dondurucularda peşin fiyatına 10 ay taksit imkanı sunuyoruz” dedi.

Salcano ve Ümit Bisiklet modellerinde de kampanya başlattıklarını duyuran Özarslan, tüm kredi kartlarına vade farksız 10 ay taksit uyguladıklarını söyledi.

‘KALİTE ve FİYATLARIMIZLA İDDİALIYIZ’

Mobilyadan beyazeşyaya, elektronikten elektrikli küçük ev aletlerine, züccaciyeden çeyiz ürünlerine, bisikletten çocuk grubu ürünlerine kadar seçkin markalı yüzlerce ürünü müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlatan Özarslan, “Cazip fiyat ve ödeme seçeneklerini kaçırmayın” diye konuştu.

“Kalite ve fiyatlarımızla iddialıyız” diyen Özarslan, “Düğün paketi kampanyamız dahilinde ise beyazeşya, kanepe, koltuk, yatak, baza, mutfak masası ve sandalye çeşitlerinde benzersiz indirimler sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TELE SİPARİŞ HATTI DEVREDE

Koronavirüs salgını sonrası 0364 224 98 67 numaralı telefonla sipariş hattını da hizmete sunduklarını anlatan Özarslan, “Tele sipariş hattımızdan mağazamıza ulaşan müşterilerimizin siparişlerini ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz” dedi.

‘HEDİYELERİMİZİ KAÇIRMAYIN’

Kampanyadan faydalanmak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi numara 19’daki mağazalarına davet eden Özarslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı mağazamıza gelen tüm müşterilerimize maske hediye edip, kolonya ve dezenfektan ikram ediyoruz.

Ayrıca yaz boyunca mağazamıza gelen herkese ‘Namaz Kitabı’, ‘İslâm Ahlâkı’ ve ‘Herkese Lazım Olan İman’ adlı kitapları ücretsiz olarak armağan edeceğiz. Bu vesile ile tüm Çorum halkına sağlıklı günler ve hayırlı bayramlar diliyoruz.”

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