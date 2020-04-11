Özbeyler Mobilya’dan ücretsiz maske

MURAT ÇETİN

Özbeyler Mobilya Mağazası ücretsiz maske dağıttı. Mağazaya gelen müşterilerine hediye etmekle kalmayıp, yoldan geçen vatandaşlara da ücretsiz maske hediye eden mağaza sahibi Yusuf Bozdemir, vatandaşlara kişisel izolasyon konusunda mesaj verdi.

Aldıkları hediye karşısında memnun olan vatandaşlar, mağaza yetkililerine teşekkür ederken, tüm dünyada yaşanan maske krizi karşısında, bir esnafın vatandaşa maske ediyor olmasının önemine vurgu yaparak, “Bu davranış ancak bizim memleketimize yakışır, bizim milletimize yakışır. Özbeyler Mobilya’nın bu jestine ve korona ile mücadeleye verdiği katkı için teşekkür ederiz.” dedi.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 41/A’da hizmet veren Özbeyler Mağazası sahibi Yusuf Bozdemir, bu sürecin en başarılı bir şekilde atlatılabilmesi için milletçe el ele vermenin sorumluluğunu yerine getirmeye hedeflediklerini sözlerine ekledi.