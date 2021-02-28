Özçatalbaş Enstitü Müdürlüğüne atandı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü oldu.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev devir teslim töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal, Enstitü Müdürlüğü görevini Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a devretti.

Törende konuşan Koçkal, “Görev yaptığım dönemde Enstitü’yü geliştirmek üzere çalışma arkadaşlarımla birlikte gayret gösterdik, bu bir bayrak değişimi ve yeni dönemde çıtanın daha da yükseltileceğine inanıyorum. Yeni görevinde Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a başarılar diliyorum.” dedi.

Görevi teslim alan Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ise, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 1982 yılında kurulduğunu ve ilk lisansüstü eğitime 1984-1985 güz yarıyılında başlandığını belirterek, ilk Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kuşçu’dan Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal’a kadar görev yapan tüm yöneticilere ve lisansüstü öğretime katkı vermeye imkân tanıyan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür etti.

Özçatalbaş, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü öğrenim gören master ve doktora programlarının yürütülmesinde son derece önemli görevleri olduğunu belirterek, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan 34 anabilim dalı olduğunu, söz konusu bilim dallarının araştırma üniversitesi olmak yanında Antalya’nın ve ülkenin kalkınması için çok önemli sektörleri kapsadığına vurgu yaptı. Özçatalbaş, “Kuruluştan bugüne 384’ü doktora olmak üzere 1925 öğrenci mezun olmuştur. Halen 440 doktora olmak üzere 1472 öğrencimiz lisansüstü öğretime devam etmektedir. Üniversitelerin lisansüstü eğitim kabiliyeti ve eğitimin kalitesi yükseköğretim kurumlarının yetkinliğini göstermek anlamına da gelmektedir ve bundan dolayı enstitülerin üstlenmiş oldukları sorumluluklar son derece önemlidir.” diye konuştu.

Tören sonunda Enstitüye yapmış oldukları katkılardan dolayı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş tarafından Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal ve Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Alkan ile Dr. Öğr. Üyesi Demir Özdemir’e plaket ve çiçek takdim edildi.

Törende, Enstitü Müdürlüğü görevini devralan Özçatalbaş’a, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Kürşat Çelik ve Doç. Dr. Ethem Karadirek de eşlik etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 21:20