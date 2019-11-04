Özdel’den bağ sahiplerine uyarı

Belediye Meclis Üyesi Avukat Ahmet Özdel, Çiftçi Malları Koruma Birliği'nin varlığını ve uygulamalarını eleştirdi. Eskiden de bugün de varlığının lüzumsuz olduğunu iddia ettiği Çiftçi Malları Koruma Birlikleri'ne verilen ücretlerin hukuksuz olduğunu bildirdi.

Özdel açıklamasında bağ sakinlerine, hizmet almak istemeyenlerden koruma ücreti tahsil edilemeyeceğini hatırlatarak, bunun için dilekçe vermelerini ve dava açmaları gerektiğini hatırlattı.

Çalışma usül ve esaslarının incelenmesi, kanununun değiştirilmesi ve denetlemelerin artırılması gerektiğini de vurgulayan Özdel, bağlarda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının Birlik görevi olmadığını, belediye görevi olduğunu da sözlerine ekledi.

Özdel, birlik üyelerine yaptığı uyarıda şunları söyledi;

"Çorum merkez ilçede bağ ve bahçesi olan yurttaşlarımız bu birliğin bir işe yaramadığını, aldığı koruma ücretlerinin haksız olduğu bilmektedir. Buna rağmen yasal sürecin uzun sürmesi ve hak aramanın pahalı olması nedeniyle koruma ücretleri ödenmektedir. Türkiye'nin her yanında kanayan bir yara haline gelen bu birliklere karşı defalarca kanun teklifini verilmiş ve en sonunda 19.04.2018 tarihinde 7139/1 sayılı kanun gereği 4081 sayılı kanunun 34. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre, 'Kanun kapsamındaki koruma hizmetleri, hizmet alanların isteğine bağlı olarak alınır. Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez' şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Çorum İl Merkezinde de birçok vatandaşımız 'Çiftçi Malları Koruma Birliği'nden hizmet almak istemiyorum' şeklinde dilekçe vermesine rağmen birlik koruma ücretleri almaya devam etmektedir. Bu hususta tüm yurttaşlarımıza 'önce hizmet almıyorum diye dilekçe vermesi' ve daha sonra da 'dava açması' gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Onlarca yurttaşın 'hizmet almak istemiyorum, koruma hizmetini kendim yaparım' şeklinde birliğe dilekçe vermelerine rağmen icra emri gönderilmesi ve haciz işlemleri yapılması açıkça kanunun hiçe sayıldığını göstermektedir. Birlik Murakabe Heyeti görevi kötüye kullanma suçu işlemektedir."

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 19:08