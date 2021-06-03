Özdilek yenilenen yüzüyle hizmette

AHL Park AVM’de yer alan Özdilek, yenilenen mağazası ile ziyaretçilerini bekliyor.

Çorum’da eğlence ve yaşam merkezi olarak binlerce ziyaretçi ağırlayan AHL Park AVM, ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Misafirlerine kliteli bir alışveriş deneyimi sunan Özdilek mağazası, AHL Park 2. katta yeniden hizmete girdi. Yeni konsept mağazası ile hizmet vermeye devam edecek olan Özdilek, ev tekstilinde geniş ürün yelpazesi ve kaliteli ürünleri ile herkese hitap ediyor.

Özdilek ev tekstili mağazası, havlu, bornoz, nevresim takımı, bebek ve çocuk ürünleri, mutfak ürünleri gibi birçok farklı ürün seçeneği sunuyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 19:53