Özel Ada Koleji yeni eğitim öğretim dönemine hazır

Çorum Özel Ada Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğretmenlerine yönelik ‘Yaz Dönemi Seminer Programı’ gerçekleştirdi.

Binevler Kampüsünde düzenlenen kahvaltının ardından öğretmenler konferans salonunda düzenlenen 2022-2023 yılı açılış toplantılarına katıldılar.

Özel Ada Koleji’nde Şubat 2022’de ‘Yeni Öğretim Yılında Yenilikler’’ sloganıyla başlayıp akademik danışman, kurucu ve yöneticilerin ve hatta zaman zaman öğretmenlerin katılımlarıyla devam ederek yaz boyu süren çalışmalar tamamlandı.

Özel Ada Koleji’nden toplantılarla ilgili yapılan açıklamada, “Belirli bir gündem doğrultusunda yapılan toplantıda okul akademik danışmanımız, kurucularımız eğitim yöneticilerimiz öğretmenlerimize sağlıklı huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileklerini ilettiler. Tatil döneminde başlatılan ve tadilatı devam eden yenilenen mekanlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundular. Okul öncesi ilkokul ortaokul ve lise grubumuza yeni katılan öğretmenlerimizin de kendilerini tanıttıkları toplantıda yeni öğretmenlerimiz böylesine büyük ve değerli bir ailenin parçası olmaktan duydukları mutluluğu ve başarı dileklerini ifade ettiler”denildi.