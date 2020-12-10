Özel anaokullarından ‘çifte standart’ eleştirisi

RECEP MEBET

Çorum’da faaliyet gösteren bazı özel anaokulu işletmecileri, yüz yüze eğitime ara verilmesiyle ortaya çıkan durumdan şikâyetçi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren kimi eğitimciler, anaokullarda yüz yüze eğitime ara verilirken kreşlerde eğitimin sürmesini çifte standart olarak değerlendirdiler.

Okul öncesi eğitim alanında faaliyet gösteren anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’na, kreş ve gündüz bakımevlerininse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olduğunu hatırlatan sektör temsilcileri, iki bakanlık arasındaki farklı uygulamaların kafa karışıklığına ve telafisi güç sorunlara neden olduğunu ifade ettiler.

‘VİRÜS KURUM MU SEÇİYOR?’

Koronavirüs salgınının Bakanlıklara göre ayrı tehdit seviyesinde değerlendirilmesinin büyük bir çelişki olduğunu anlatan anaokulu sahipleri, “Covid-19 virüsü anaokulu öğrencilerini tehdit ederken kreş öğrencilerini ayrı mu tutuyor?” diye sordular.

Okul öncesi eğitim kurumlarının bir bütün olarak ele alınmasını ve eşit yaklaşım sergilenmesini isteyen eğitimciler, “Ortaya çıkan bu karmaşaya bir an önce son verilmesini ve hatalı uygulamadan geri dönülmesini bekliyoruz” dediler.

Anaokullarının pandemi yüzünden kapanmasıyla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten bazı öğrenci velileri de çalışan anne-babaların ve çocuklarının mağdur olmaması için yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade ettiler.