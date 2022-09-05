‘Özel, beni onore etmek istemiş olabilir’

FATİH BATTAR

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, düzenlediği basın toplantısıyla, Sungurlu OSB’de temeli atılan yatırımlarla ilgili konuştu.

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel’in kendi ismini vererek kamuoyuna açıklama yaptığı konuyu, “Beni onore etmek istemiş olabilir” sözleriyle aktaran Köse, “Konu Çorumlu ilgili olduğu için bana aktarmış olmalı.” dedi. Köse, ne CHP’nin ne de kendisinin Ahlatcı’nın şahsıyla ilgili probleminin olduğunun düşünülemeyeceğini söyledi.

Güleryüz Restoran’da düzenlenen kahvaltı basın toplantısına, eski il başkanlarından Cengiz Atlas ve bazı belediye ve il genel meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Milletvekili Tufan Köse, CHP’nin ve kendisinin yatırım karşıtı olmadığını, itiraz dilekçesi üzerine yatırıma karşı çıkıyorlarmış gibi intiba uyandırıldığını öne sürdü.

Köse basın toplantısında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, hem benim hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin sanki Çorum’da ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılacak yatırımlara karşı çıkıyormuş intibaını uyandıran bir kısım açıklamalar ve gelişmeler konusunda bilgilendirmek için bu toplantıyı düzenledik.

AHMET AHLATCI’YI KUTLUYORUM

Cumhuriyet Halk Partisi ne Çorum’da ne de Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılabilecek gerek kamu yatırımı gerekse de özel sektör yatırımlarının hiçbirisine karşı olması mümkün değil, olmaz da. Sungurlu Organize Sanayii’nde yapılmak istenen yatırımın girişimcisi Ahmet Ahlatcı’yı ben huzurlarınızda kutluyorum.

NE CHP’NİN NE DE ŞAHSIMIZIN AHLATCI’YLA PROBLEMLİ OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

Bu zamanda Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen bu koşullarda yatırım yapmak gerçekten yürek ister. Ahlatcı Çorum’un önde gelen işadamlarındandır. Ciddi yatırımları da vardır. Ne CHP’nin ne de bizim şahsımızın kendisiyle hele de yatırım yapan bir insanla bir problemi olması düşünülemez.

YATIRIM BİZLER İÇİN DE MUTLULUK VERİCİ

Sungurlu bizim bir ilçemiz. Sungurlu’ya yapılan yatırım bizler için de mutluluk vericidir. Çünkü göç veren de bir ilçemiz. Geçmişte en büyük ilçemizdi ama yatırım almadığı için İstanbul yolunun Osmancık’tan geçmesi sebebiyle bir kısım sebeplerden dolayı göç verdi ve büyüyemedi Sungurlu. Bu yatırım Sungurlu esnafına da, sanayisine de halkına da büyük katkı sağlayacaktır. İstihdam edilecek insan sayısının 2500 olduğu söyleniyor, keşke sayın Özgür Özel’in de söylediği gibi keşke 25 bin kişi istihdam oluşturacak bir yatırım yapılsa devamında. CHP’de, Tufan Köse de, Özgür Özel de ne Çorum’a ne Sungurlu’ya ne Osmacık’a ne de Türkiye’nin herhangi bir iline yapılacak yatırıma karşı çıkmaz.

CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN CİDDİ ARAŞTIRMALAR GEREKTİRİR

Konu ile ilgili basına yansıdı. Sayın Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki ‘Çorum’da yapılmak istenen yatırımın hukuki prosedürü tamamlanmadan yapılmış bir yatırımdır. Burası Muz Cumhuriyet değil. Burası Sahra altı Afrika ülkesi değil. Burası 2000 yıllık devlet geleneği olan bir hukuk devleti ise eksiklikler giderildikten sonra o fabrikanın temeli atılmalı’ dedi. Başka bir şey demedi. Yapılan yatırım gerçekten can güvenliği açısından, işçi güvenliği açısından, insan sağlığı açısından ciddi araştırmalar gerektiren, fizibilitesinin yapılması gereken bir yatırım.

ÇİKOLATA FABRİKASI DEĞİL BARUT FABRİKASI KURUYORSUNUZ

Barut fabrikası yapıyorsunuz oraya, çikolata fabrikası değil. Orada eksiklik Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planı işlerinde Yatırım Bakanlığı ile yapılması gereken bir kısım protokolün ön izinleri alınmadan işe başlanmasıdır.

KİMSE YATIRIMA KARŞI DEĞİL

Bir avukat vasıtasıyla itiraz edilmiş. İsim vermiyorum, itiraz dilekçelerine bakarsanız görürsünüz. İtirazın kayıt tarihi 24 Haziran 2022. Yani ilan süreci içerisinde itiraz yapılıyor ama Valilik bir yanıt veriyor. Kayıtlarımızda böyle bir itiraz görülmemektedir diye bir yanıt geliyor. Bu olacak bir şey değil. Daha sonra bu yanıt üzerine Noter’den ihtarname çekiliyor. Kayda girilen evraka yok diyorsunuz herhangi bir devlet ciddiyeti olan bir kurumda böyle bir şey olabilir mi? Daha sonra sizin itirazlarının haklı, eksiklikler giderilecek diye bir yanıt geliyor. Yani eksiklikler giderilmeden temelin atıldığını, böylesine önemli bir yatırımın, hukuki prosedürler tamamlanmadan başlandığını iddia etmiş Sayın Özgür Özel. Söylenen bu, yatırıma kimse karşı değil.

BEN ÇORUM’UN MUHALİFİ OLMAYACAĞIMI BAŞTAN SÖYLEDİM

2011 yılında ilk seçildiğimde ben Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir yemeğinde çıktım kürsüden bir konuşma yaptım. Dedim ki; ‘Millet Cumhuriyet Halk Partisi’ne muhalefet, bana da muhalefet partisinin milletvekili olma görevini verdi ama biz hiçbir zaman Çorum’un muhalifi olmayacağım’ dedim. Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da oradaydı. Bana ‘Senin o sözünü gittiğim bir çok ilde örnek olsun diye söyledim.’ dedi. Benim Çorum’un muhalifi olmadığımı da iktidar partisinin yetkilileri, milletvekilleri de dahil herkes bilir. O yüzden biz yapılan yatırıma karşı değiliz. Hele ki bu dönemde ekonomik şartlara rağmen ciddi bir yatırım yapan bir yapıya bizim itiraz etmemiz mümkün değil.

DEMİRYOLU LAFLARI BOŞ LAF

Devlet yönetmek ciddiyet istiyor, liyakat istiyor. Tren yolu ile ilgili bir KİT Komisyonu’nda çalışırken, 2012 ve 2013 yıllarında Devlet Demir Yolları’nın 2023 planlamasında demir yolu Çorum’da görülmüyor demiştim. 2023’e geldik, şimdi 2024 diyorlar. 2030-2050 diyorlar. Defalarca söyledik. Yani demiryolu yatırımı Çorum için gündem yok. Bakmayın siz iktidar partisinin yetkililerin lafına. Bu ekonomik koşullarda böylesine büyük yatırımı yapma şansı yok. 2024’te temel atılacak, 2030’da kurdele kesilecek falan diyorlar ama bunlar boş laflardır. Yani Çorum devlet yatımı almıyor. Çorum’da baraj ve gölet inşaatları ödenek yetersizliğinden dolayı çok ağır ilerliyor, hatta ilerlemiyor. Sulu tarım çok önemli. Tarımın ne kadar önemli olduğunu son Rusya-Ukrayna savaşından gördük. Sulamayla ilgili herhangi bir kayda değer bir yatırım yok.

CUMHURBAŞKANI’NI KANDIRDILAR

Sayın Cumhurbaşkanı Çorum’a geldi, 3 milyarlık 78 projenin açılışını yapıyoruz dedi ama kıraathane açmışlar onu da açılış saymışlar. İşte köyün stabilize yolunu yapmışlar onu da açılış sayıyorlar. Yani milleti kandırıyorlar. Belki de Cumhurbaşkanı’nı da kandırıyorlar. Sungurlu Organize Sanayi’deki olayın gerekli yasal eksiklikler giderilmeden yapılmasının sebebi de Cumhurbaşkanı’na temel atma töreni hazırlatmak. Cumhurbaşkanı’nı da muhtemelen kandırıyorlar.

Millet İttifakı olarak iktidarın Çorum’un neden devlet yatırımı almadığını araştıracağız ve başta demiryolu olmak üzere Çorum’un eksikliğini hissettiği herşeyi hayata geçirmeye gayret göstereceğiz.

ÖZEL BELKİ BENİ ONORE ETMEK İÇİN İSMİMİ SÖYLEMİŞ OLABİLİR

Bir dilekçe var dilekçe kimin ismi varsa başvuruyu o yapmıştır. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımız beni arayarak ‘Dilekçeyi siz mi verdiniz?’ diye beni aradı. Dilekçede benim ismimin olmadığını söyledim. İtiraz dilekçesi Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde var. Sayın Özgür Özel belki beni onore etmek için benim ismimi vermiş olabilir.

ÇORUM’LA BAĞLANTILI OLDUĞU İÇİN BANA AKTARMIŞ OLMALI

Bir grup bürokrat Özgür Özel’e gelmiş ki, Özgür Özel de Çorum’la bağlantılı olduğu için bana aktarmış olmalı. Konu bu kadar. İtirazı Tufan Köse mi yaptı? Ahmet mi yaptı? Başka birileri mi yaptı? Bunlar önemli değil.

BİR YAŞA DIŞILIK, HUKUK TANIMAMAZLIK VAR

Cumhuriyet Halk Partisi yatırımların önünü açar, yatırımları destekler, CHP Çorum Milletvekili Çorum’a asla muhalif olmaz. Bir yasa dışılık, hukuk tanımamazlık var. Cumhurbaşkanına kendimizi göstereceğiz diye Sungurlu’da orada çalışacak insanların can güvenliğiyle oynuyorsunuz?”