Özel Elitpark’ta mikroçip mucizesi

Çorum Özel Elitpark Hastanesi, mikroçip aşılama yöntemi ile bir ailenin daha bebek sevinci yaşamasını sağladı.



Irak’tan tıbbi turizm maksadıyla gelen ve çocuk özlemi olan çift, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın tarafından muayene edildi. Kontroller sonrası mikroçip aşılama uygulamasına karar verildi. Op. Dr. Yalçın’ın uyguladığı başarılı bir ovulasyon (yumurtlama) ve aşılama (intrauterin inseminasyon) denemesinin ardından gebelik oluştu. Gebelik sonrası çiftin takipleri ve doğum da Özel Elitpark Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Çip Bebek Birimi ve Elitpark Hastanesi olarak bir çiftimizin daha sağlıkla bebeğini kucağına almasına vesile olduk. Sağlıkla kızlarını kucaklarına alan çiftimiz çip bebek ekibi ile hastanemizin bu başarısını duyurmak üzere bir araya gelerek Orta Doğu’da yayınlanmak üzere çekimlerde bulunmuşlardır. Elitpak Hastanesi aşılama (intrauterin inseminasyan) tedavisinde 2016 yılından beri mikroçip yöntemini kullanmaktadır. Kadının yumurta kalitesi kadar önemli bir diğer konu da sağlıklı sperm seçimidir. Bu yöntem aşılama işlemleri için sperm hazırlanırken kullanılan bir teknik olup sperme minimum zarar veren en yeni teknolojinin ürünüdür. Bu sayede kısırlık açısından büyük önem taşıyan bu yöntem erkek faktörünün üreme üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmakta ve gebelik şansı katlanmaktadır.” denildi.



Genç anne ve baba, hem gebelik sürecinde hem de gebeliğin oluşması safhasında olan desteklerinden dolayı Elitpark Hastanesi ve doktorlarına teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)