Özel İdare'den turizm projelerine 1 milyon 880 bin TL’lik destek

FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi Eylül ayı dördüncü toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkan Osman Günay’ın Ankara’da toplantıda olmasından dolayı başkan Vekili Ahmet Devrez başkanlığında toplanan meclis, açılış yoklaması ve önceki gün tutanak özetinin okunması ile başladı.

Toplantıda turizme yönelik üç projeye destek hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. İl Özel İdare 3 projeye toplam 1 milyon 880 bin TL destek verecek.

Proje kapsamında 2019 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 817 bin TL olan ‘Çatak Tabiat Parkı’nın Turizme Kazandırılması’ projesine İl Özel İdare 817 bin TL destek verecek.

Diğer proje 2019 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 270 bin TL olan ‘Kırsal Turizmin Yeni Gözdesi Çorum Mecitözü Köprübaşı Göleti’ projesine 770 bin TL ve son olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Bayat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Karatepe-Kuşcaçimen Yaylası’nda Dört Mevsim Turizm Altyapısının Geliştirilmesi’ projesine ise 299 bin 332 TL finansman desteği sağlayacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019, 17:30