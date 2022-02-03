Özel İdare’den mobil mamografi aracı alımına 430 bin liralık destek

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılacak olan mobil mamografi tarama aracı alınması için bütçesinden 430 bin lira destek verecek.

Konuyla ilgili meclise bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, aracın köyleri tek tek gezerek tarama yapacağını söyledi.

İl Genel Meclisi Şubat ayı üçüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılacak olan bir adet mobil mamografi aracının alımı hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Tarama aracı ile ilgili bilgi veren veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü’nün “sağlık taraması” projesi olduğunu belirterek, bu kapsamda kadınlara tarama yapıldığını söyledi.

Araçta mamografi ve simir cihazı bulunduğunu ifade eden Recep Cıplak, “Kadınlar köylerden gelmesin biz ayaklarına gidelim diye tam teşekküllü bir araç alacağız. Cihazları Sağlık Bakanlığı verecek. Aracın fiyatı 860 bin lira. KDV’den muaf olacağız. Aracın parasının yarısını Çorum Belediyesi yarısını da biz vereceğiz. Araç köyleri tek tek gezerek meme kanseri tarama yapacak” dedi.

Cıplak’ın konuşmasından sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da çok önemli bir hizmet olduğunu söylediler.