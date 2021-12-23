Özel İdare’den sürücülere uyarı!

Çorum İl Özel İdaresi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmaları başlatırken, sürücülere de uyarıda bulundu.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, köy yollarının sürekli ulaşıma açık tutulması için gerekli çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edilerek, sürücülerin yolculuk esnasında özellikle taşımalı eğitim yapan servis araçlarında güvenli sürüş için kış şartlarının gerektirdiği teçhizatı (kar lastiği, çekme halatı, patinaj zincir vb.) mutlak suretle bulundurmaları ve gerektiğinde kullanmaktan imtina etmemeleri vurgulandı.

Vatandaşların kar mücadele çalışmalarına ilişkin taleplerini Çorum İl Özel İdaresi'nin 222 1 222 numaralı kar mücadele hattına iletilmeleri istendi. (Haber Merkezi)