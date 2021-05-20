Özel İdare’nin 2020 yılı bütçe gideri 211 milyon 702 bin TL

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi'nin bugünkü oturumunda İl Özel İdaresi 2020 yılı gelir kesin hesap cetveli görüşüldü. Meclis üyelerine kesin hesap cetveli hakkında bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Özel İdare’nin 2020 yılı bütçe giderinin toplam 211 milyon 702 bin TL olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Mayıs ayı dördüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, İl Özel İdaresinin 2020 Mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili hazırlanan raporu meclisin bilgisine sundu.

Fehmi Yağlı, İlçe Özel İdare Müdürlükleri ve İl Özel İdaresi Birim Müdürlüklerinin 2020 yılı toplam giderinin 211 milyon 702 bin 662 TL olduğunu, bütçe gelirinin toplamın ise 255 milyon 75 bin 740 TL olduğunu açıkladı.