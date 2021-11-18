Özel İdare’nin performans bütçesi 20 milyon’dan 30 milyon liraya çıkarıldı

FATİH BATTAR

Çorum İl Özel İdaresi'nin 2022 Mali Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşüldüğü Kasım ayı İl Genel Meclisi toplantılarında, 2022 yılı Performans bütçesi 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarıldı.

İl Özel İdaresi'nin 2022 Performans Programı meclis üyeler tarafından kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 2022 yılı içerisinde yapılacak olan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan bütçe tasarısı 100 milyonlira olarak belirlendi. 2022 Mali Yılı Performans Programı hakkında meclis üyelerine bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı; “Özel İdare’nin 2022 mali yılı bütçesi Vali beyin meclis gündemine gönderdiği ilk teklifi 154 milyon lira’nın yüzde 13’üne takabül eden 20 milyon lira civarında idi. Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde rakamı 30 milyon liraya çıkardık. Bu da genel bütçemizin yüzde 20’sine tekabül etmektedir. Komisyonumuz bütçenin ilçeler arasında adaletli şekilde dağıtılmasına gayret etmiştir ve ilçeler arasında herhangi bir haksız paylaşıma müsade etmemiştir. Bütçe aciliyet ve ihtiyaç derecesine göre ödeneklere ayrılmıştır.” dedi.