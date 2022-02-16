Özel öğrenciler istihdama kazandırılacak

FATİH BATTAR

Çorum’da, 103 bin 860 Euro hibe desteğiyle hayata geçirilen proje ile özel gereksinimli öğrencilerin eğitim kalitesi arttırılarak farkındalık oluşturulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde, IPA fonlarıyla desteklenen "Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması" Hibe Programı kapsamında, Çorum’daki özel gereksinimli öğrencinin eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için 103 bin 860 Euro hibe sağlandı.

Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Çorum Esnaf ve Sanatkar Odaları (ÇESOB) Birliği ortaklığında yürütülecek proje ile özel gereksinimli öğrencilerin eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanıyor. Hibe programı ile özel eğitim alanında çalışan personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması, öğretmenlerin, ailelerin ve okul yönetimlerinin farkındalığının artırılması ve bu alandaki ağların ve ortaklıkların geliştirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ve Alman Lebenschilfe Vakfı ortaklığında 18 ay sürecek proje faaliyetleri kapsamında özel gençlerin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlanacak.

Proje kapsamında Çorum Esnaf Odaları Birliği’ne bağlı çeşitli esnaf odalarında öğrenciler işyerlerinde hem staj görecek hem topluma kazandırılacak.

Projenin tanıtımı için dün Anitta Otel’de bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, esnaf odaları başkanları, esnaf temsilcileri, engelli dernekleri, STK temsilcileri ve okul idareci öğretmenleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program kapsamında bir konuşma yapan Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen; “Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projemiz, başvuru sahibi kurum olarak Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, eş başvuran kurum olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve iştirakçi kurum Lebenshilfe Vakfı ortaklığında 18 ay süreyle yürütülecektir. Günümüz özel eğitim anlayışında ulaşılmak istenen amaç, özel eğitim gereksinimli bireyleri toplumda ayrı bir kesim olarak görmek değil, bu bireylerin mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek ve onları çalışan, üreten bireyler olarak topluma ve ekonomiye kazandırmaktır. Bu amaçlar ise engellilere yönelik mesleki eğitim ve bütünleştirme uygulamaları ile gerçekleştirilebilecektir.” dedi

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise; “Türkiye’de hiç de azımsanamayacak ve göz ardı edilemeyecek bir sayıdaki engelli camiası “hayatın içinde, eşit bir şekilde, hep birlikte gelecek kaygısı olmadan, güven içinde, rahatça yaşayabilecekleri engelsiz bir yaşam” ortamının sağlanması için onurlu bir mücadele vermektedir. Yaşanan sorunlar açısından ele alındığında, duyarlı olmamız gereken konuların en başında engelli bireylerin insanî koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri genel eğitim, mesleki eğitim, iyileştirme ve istihdam hizmetlerinin sağlanması büyük bir önem arz etmektedir. Bu genel problemler daha çok iş yaşamı boyutunda karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde engellilerin istihdamına yönelik olarak, bir kota sistemi uygulanmaktadır. Bütün yapılan iyileştirici düzenlemelere rağmen, gerek kamu gerekse özel sektör için yasalarla getirilen kotalarda istenilen başarıya ulaşılamamıştır. Türkiye’de engellilerin temel eğitim ve mesleki eğitim olanaklarından yeteri kadar yararlanamadıkları görülmektedir. İşverenler engellilik durumuna göre, oranları düşük olan engellileri iş alımında tercih etmeleri, engellilik oranı yüksek olanların işe girme şansı çok azalmakta, bu tür ağır engelliler için diğer ülkelerde uygulanan istihdam imkânları (korumalı işyerleri, evde çalıştırma) oldukça yetersiz kalmaktadır. Oysa engelli vatandaşlarımızı çalışabilecekleri ve daha verimli olabilecekleri alanlarda yerleştirilmesi iş verimliliğini artırdığı gibi istihdamı da yükseltir. Bu bağlamda Çorum Özel Eğitim Meslek Okulu ile birlikte kurumumuza bağlı 40 oda temsilcilikleri staj eğitimi yapılan işyerleri ve yine kurumumuza kayıtlı 16308 işyeri ve çalışanlarının da hedef grubunda olan projemizin engelli öğrencilerimizin staj süreçleri ve iş istihdamında oldukça faydalı olacağından eminim.” şeklinde konuştu

Programın devamında okul öğretmenlerinden Proje Koordinatörü Galip Devrim Çağlayan ve Hasan Bayram proje ilgili sunum yaptı.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 20:04