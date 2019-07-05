Özel Turizm’de görev değişimi

RECEP MEBET

Özel Turizm Çorum Şubesi’nde görev değişimi oldu.



Mevlana Camii emekli Din Görevlisi İsmail Büyüksakallı ile Ali Sayın’ın il temsilciliğini üstlendiği Özel Turizm, yenilenen yüzüyle Çorum’da hizmete girdi.

Özel Turizm sahibi Yavuz Kamadan ve Genel Müdür Mustafa Çil, Osmancık Caddesi Ulucamii karşısı numara 8/1’de faaliyet gösteren Çorum Şubesi’ni ziyaret ettiler.

‘SİZE ÖZEL’

Hac ve umre organizasyonlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı kültür turları da düzenleyen Özel Turizm, bilet ve vize işlemleriyle Çorum halkının hizmetinde.

Hizmetleri hakkında bilgi veren Özel Turizm Çorum Bölge Koordinatörü İsmail Büyüksakallı, Kudüs-ü Şerif ziyaretini içine alan turlar da düzenlediklerini söyledi.

2010 yılından bu yana IATA üyesi olan Özel Turizm’in doğrudan hac ve umre organizasyonu gerçekleştirdiğini vurgulayan İsmail Büyüksakallı, “Sektördeki tecrübemizi Çorum halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



2012 yılında açılan Çorum Şubesi’nin yeniden düzenlenerek hizmetlerini sürdürdüğünü anlatan Büyüksakallı, Özel Turizm hakkında şu bilgileri verdi:

“1991 yılında İstanbul Taksim'de sektöre giren firmamız, 2005 yılından bu yana ‘Özel Turizm Seyahat Acentası’adı ile İstanbul Fatih'te faaliyetlerine devam ediyor.

Hizmetlerimiz arasında hac ve umre başta olmak üzere yurt içi-yurt dışı kültür turları, bilet, vize, yurt içi-yurt dışı eğitim programları, alternatif tatil programları ve otel rezervasyon işlemleri bulunuyor.

Seçkin rehber ve irşad kadrosuyla faaliyetlerine devam eden firmamız, Çorum’un yanı sıra pek çok il temsilcilikleri ile hizmetlerini sürdürüyor.

Müşteri portföyünü genişletmek amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiren firmamız bu bağlamda 2010 yılında IATA üyesi olmakla faaliyette bulunduğu konularda yetkili acenta unvanını alarak adını sektörün öncü fırmaları arasına yazdırdı.



Turizm Bakanlığı 2041 nolu A grubu seyahat acentası işletme belgesine sahip ‘Özel Turizm’, Özel Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Özel Turizm'in bize verdiği yetkiyle Çorum ve ilçeleri ile komşu şehirleri içine alan bölge koordinatörlüğü çatısı altında, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu anlayışıyla bu görevi en mükemmel şekilde yerine getirmek için faaliyetlerimize başladık.



Hac organizasyonu dışında 15-21 günlük programlarımız çerçevesinde umre ziyareti için kutsal topraklara gideceğiz. Mekke ve Medine’nin manevi havasını birlikte teneffüs etmek isteyen herkesi Özel Turizm ayrıcalığı ile kutsal topraklara davet ediyoruz.”