Özel videolarla dersleri Youtube’a taşıdılar

EROL TAŞKAN

Ubeydi Gazi İlkokulu öğretmenleri, pandemi nedeniyle sanal ortama taşınan eğitime fark katarak, hazırladıkları özel videolarla öğrencilerine destek veriyor.

Youtube’de UGİ ismiyle kanal açan öğretmenler, tüm derslerle ilgili özel videolar hazırlayıp kanala yükledi. Öğrencilerin de büyük bir ilgi gösterdiği ve derslerini takip ettikleri sistem veliler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Uzaktan eğitime sundukları bu başarılı katkı ile öğrencilerini pandemi döneminde ihmal etmeyen öğretmenlerin örnek çabası, dalga dalga yayılmaya başladı.

Tüm derslerin yer aldığı videolarda, İngilizce ve rehberlik hizmetlerinin yanı sıra etkinlik videoları da büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Okul öğretmenlerinden Yıldıray Kiltan, Murat Tezcan, Fatma Kerime Aktürk, Serkan Abukan, Özlem Uckan, Öznur Karagüllü, Tuğba Patıraman ve Hasan Verdi’nin bizzat görev alarak hazırladığı videolar, UGİ isimli youtube kanalında 1,2,3 ve 4’üncü sınıfların derslerini içiriyor.

Kısa sürede 145 video içeriğine ulaşan kanalın ders videoları gün geçtikçe artarken, izleyici ve abone sayıları da artmaya devam ediyor.